Sonâmbulos e Casa do Benfica de Quarteira são campeões de inverno no Algarve

Sonâmbulos (1.ª Divisão distrital) e Casa do Benfica de Quarteira (2.ª Divisão distrital) sagraram-se este domingo campeões de inverno de futsal do Algarve, ao vencerem as finais dos seus escalões, disputadas no pavilhão Jacinto Correia, em Lagoa.A formação do Sonâmbulos, da Luz de Tavira, bateu o Lusitano de Vila Real de Santo António, por 2-0. Ricardo Viegas abriu o marcador ainda na primeira parte e Bruno Jesus, já na ponta final do encontro, foi o autor do segundo golo.Na decisão da 2.ª Divisão o Bonjoanenses, de Faro, chegou ao intervalo a vencer, golo de João Carrasco, e viria a fazer o 2-0 depois do descanso, por Rúben Brito, mas um fantástico golo de Danilo, de calcanhar, já próximo do fim, relançou o jogo e deu alento à Casa do Benfica de Quarteira, que acabou por empreender a reviravolta, com golos do mesmo Danilo e de Turis.As taças de campeão de inverno do Algarve disputaram-se pela primeira vez, reunindo os quatro primeiros classificados da 1.ª Divisão e os dois primeiros classificados de cada uma das duas séries da 2.ª Divisão na pausa de Natal.No sábado, nas meias-finais, e na 1.ª Divisão, o Sonâmbulos bateu o Ferragudense (6-4, após prolongamento) e o Lusitano superou o Fuseta (também 6-4 mas no tempo regulamentar). Na 2.ª Divisão a Casa do Benfica de Quarteira deixou pelo caminho o Estombarenses (6-2) e o Bonjoanenses ultrapassou Os Lagoenses (7-2).