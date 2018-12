Sorteio do Campeonato da Europa de Futsal Feminino, em direto

Bom dia! A Casa Branca de Gramido, em Valbom (Gondomar), acolhe este domingo o sorteio da fase final do Campeonato da Europa de futsal feminino, a partir das 12H20.O sorteio contará com a presença de Ricardinho, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol e vice-presidente da UEFA, Fernando Gomes, do responsável pelo futsal da UEFA, Laurent Morel, e do presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins.Gondomar acolhe, entre 15 e 17 de fevereiro, a primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino para a qual se qualificaram para Portugal, Espanha, Ucrânia e Rússia.A equipa das quinas apurou-se com uma prestação cem por cento vitoriosa: triunfos sobre a República Checa (12-0), a Finlândia (3-1) e a Sérvia (11-0).