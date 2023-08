Sp. Braga ambicioso contra os reis da Europa

O Sp. Braga participará pela primeira vez na Record International Masters Futsal, mas terá a honra de dar o pontapé de saída na partida contra o Palma, atual vencedor da Liga dos Campeões. "Queremos levar este torneio de uma maneira muito séria, muito rigorosa, convictos de que será um momento muito importante para a nossa preparação. É um momento que antecederá o arranque da Liga Placard, com um enquadramento competitivo de excelência do ponto de vista internacional. Vamos descobrir, no final dos três jogos, quais são as nossas dificuldades e teremos duas semanas para as corrigir", admite Joel Rocha, treinador dos arsenalistas, ao nosso jornal.

"Podem esperar uma equipa muito ambiciosa, muito ousada, atrativa e atrevida. Queremos ser uma equipa que vai procurar constantemente a baliza quando tiver a bola e vamos procurar a bola quando não a tivermos. Tenho a certeza de que iremos proporcionar bons espetáculos de futsal, porque temos no plantel intervenientes de altíssima qualidade e acredito que eles estarão inspirados para mostrar todo o seu talento", assegura, deixando vários elogios à competição.

"É o melhor torneio de futsal do mundo, numa das melhores zonas do verão do mundo, que é o nosso Portugal e o nosso Algarve. Será um momento único e de excelência, que para nós, intervenientes diretos, é um orgulho e um privilégio", assinala. "Que todos os amantes do futsal e do desporto em geral possam aproveitar para ver ao vivo os melhores jogadores e as equipas da Europa, assim como assistir a momentos que vão ficar com toda a certeza guardados durante toda a época e farão lembrar as outras edições de excelência. Será um momento excecional para continuarmos a nossa preparação. É aproveitar e desfrutar de todos estes jogos de futsal, que serão de altíssima qualidade."