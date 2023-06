Sp. Braga anuncia sete saídas do plantel de uma assentada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através de um curto comunicado publicado esta sexta-feira no seu site oficial, o Sp. Braga informou os seus adeptos que sete jogadores estão de saída do plantel principal e não farão parte da equipa na próxima temporada. Nessa mesma nota, os arsenalistas fizeram saber que os jogadores que estão de saída são Jean Gaúcho, Júnior, Rudi, Leandro Costa, Rúben Santos, Samuel Marques e Rodrigo Rego.

"O Sp. Braga agradece todo o empenho, dedicação e profissionalismo que sempre demonstraram ao serviço do clube e deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais no futuro", termina.