Sp. Braga aposta no futsal feminino

O Sp. Braga anunciou este sábado a criação de equipas de futsal feminino para a temporada 2023/24.

Com a intenção de reforçar a posição do clube na modalidade, a proposta do emblema bracarense irá, segundo escrito em comunicado, "dar mais um passo" naquele que é um desporto "importante" no universo do Sp. Braga.

O projeto irá começar desde a base, sendo que as equipas seniores e escalões de formação irão disputar as competições distritais já na época que agora começa.