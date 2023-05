Sp. Braga bate Benfica na Luz e fica na frente da meia-final do playoff

O Sp. Braga terminou à frente do Benfica na fase regular do campeonato de futsal e demonstrou este domingo que não foi algo acidental. A equipa de Joel Rocha foi à Luz bater as águias por 3-1, comandadas pelo antigo adjunto do agora treinador dos minhotos: Mário Silva.Desde que tomaram a dianteira do marcador, a equipa bracarense esteve sempre na frente até ao apito final. Allan Guilherme abriu o ativo aos 15 minutos no primeiro tempo e Júnior (32') ampliou a contagem na segunda parte. Rocha ainda reduziu e acalentou esperanças para o clube da Luz mas Allan Guilherme carimbou a vitória no jogo 1 do playoff de meia-final aos 39 minutos, com o 3-1 final.O Sp. Braga poderá carimbar a presença na final da prova se bater o Benfica, em casa, no jogo 2 do playoff, agendado para sábado.