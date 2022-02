Sp. Braga-Benfica, 2-5: Robinho carrega as águias

Apesar de ter estado em desvantagem por duas vezes no reencontro com Joel Rocha, o Benfica deu a volta ao texto ainda na primeira parte e regressou aos triunfos na Liga Placard, batendo o Sp. Braga por 5-2.Os minhotos inauguraram o marcador aos sete minutos, por Allan Guilherme, mas o Benfica empatou por Rômulo (10’). Porém, um erro do guarda-redes André Sousa deixou os minhotos novamente na frente, com Tiago Brito (12’) a marcar à antiga equipa. Os encarnados reagiram de imediato e fizeram o 2-2 novamente por Rômulo e, a poucos segundos do intervalo, Robinho consumou a reviravolta.Estar pela primeira vez em vantagem no jogo deu confiança aos encarnados, que partiram para uma segunda parte consistente em termos exibicionais, resolvendo o jogo em poucos minutos com mais dois remares certeiros, ambos na sequência de bola parada: Primeiro por Arthur (27’) e depois por Robinho (28’), o motor ofensivo das águias, que brilhou a grande nível e em momentos cruciais. Mas o coletivo do vice-campeão nacional foi igualmente importante para segurar a vantagem e travar qualquer reação bracarense. *