Sp. Braga domina Sporting e vence na Taça Vila de Cascais

O Sp. Braga superiorizou-se ao Sporting e venceu por 4-2. A formação bracarense foi sempre mais perigosa e esteve sempre mais perto do golo. Os leões, com bastante juventude em campo, tentaram inverter o marcador, mas, apesar de terem alcançado o empate, sucumbiram ao domínio dos guerreiros.Para o conjunto de Joel Rocha marcaram Allan Guilherme, Ricardo Lopes, Rúben Santos e Robinho. Do lado dos verdes e brancos bisou Pedro Santos.