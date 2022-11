Sp. Braga é a primeira equipa a derrotar o campeão Sporting esta temporada

O Sp. Braga tornou-se a primeira equipa a derrotar o Sporting esta temporada. Os bracarenses surpreenderam o campeão nacional, em pleno Pavilhão João Rocha, numa vitória para os minhotos carimbada a 10 segundos do fim pelo internacional português Fábio Cecílio.A equipa de Nuno Dias vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Cavinato e Hugo Neves. Na segunda parte, a formação de João Rocha operou a reviravolta com a ajuda de Pauleta (p.b.), Robinho e Cecílio.Esta foi a primeira derrota caseira do Sporting na fase regular desde 2015. Também na altura, foram os arsenalistas a triunfar no reduto dos leões (3-6), há mais de sete anos.Desta feita, o Elétrico é líder com 15 pontos ao cabo de seis jornadas. O Benfica segue no 2º posto com 14 pontos, mais um do que o Sporting.