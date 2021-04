Sp. Braga garante playoff

O Sp. Braga somou a quinta vitória seguida, ao bater o Viseu 2001, por 3-0, e garantiu um lugar no playoff da Liga Placard. Os golos de Miguel Ângelo, Lachaga e Bolt construíram o resultado. Por outro lado, com três jogos pela frente, os viseenses continuam no 8º lugar, o último que dá acesso à fase decisiva. O Eléctrico, que defronta hoje o Caxinas, é a maior ameaça, pois está a quatro pontos da equipa de Paulo Fernandes.

Para hoje estão marcados os restantes encontros desta jornada, com destaque para o Benfica-Quinta dos Lombos (17 horas) e para o Belenenses-Sporting (19h) – jogo que pode ditar a descida de divisão dos azuis do Restelo.