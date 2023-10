Sp. Braga goleia Leões Porto Salvo e conquista 5.ª vitória seguida na Liga Placard

Mais três pontos somados na conta de um Sp. Braga que segue líder da Liga Placard e vai reforçando o estatuto de candidato ao título. Os bracarenses conquistaram a 5.ª vitória seguida diante de um Leões de Porto Salvo que desmoronou por completo após o 2-0. Tiago Correia abriu o marcador logo (5'), numa primeira parte com oportunidades repartidas. Os visitantes partiram em busca da igualdade, mas o 1-0 manteve-se até ao intervalo. O 2.º tempo iniciou com Bruno Pinto a acertar no poste, mas o Sp. Braga respondeu a esse susto com 4 golos. Tiago Brito (25') 'matou' a reação do Leões, com Robinho, Ítalo e Tiago Correia a selarem a goleada dos minhotos.