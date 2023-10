Sp. Braga vence Ferreira do Zêzere e segue sem travão

O Sp. Braga deslocou-se a Ferreira do Zêzere para aplicar uma goleada (6-1). Com este triunfo, os arsenalistas mantém-se no topo da classificação com 16 pontos, a par do Sporting.

A vitória bracarense começou a ser desenhada logo aos 5 minutos. Através de um livre, Rafael Henmi descobriu o único espaço por onde a bola podia passar para inaugurar o marcador. Antes do intervalo, a turma de Joel Rocha ainda ampliou a vantagem para 3-0 e com os mesmos protagonistas. Primeiro Robinho, num lance individual após passe de Deivd, e depois foi a vez do ala servir o guarda-redes para este finalizar a rigor.

Após o descanso, o sentido do jogo continuou igual e o Sp. Braga marcou logo no primeiro minuto da 2ª parte. De primeira, Tiago Sousa colocou a bola no fundo das redes. Dois minutos depois, foi a vez de Allan Guilherme fazer o gosto ao pé, antes de Diogo Simões marcar na própria baliza. Antes de soar a buzina, ainda houve tempo para Nicolas Tomé reduzir a desvantagem do Ferreira do Zêzere, quando já apostavam no 5x4.