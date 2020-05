Sporting anuncia a saída de Deo

O Sporting anunciou a saída de Deo da equipa de futsal. Trata-se do fim de uma ligação de 16 anos, em que o jogador brasileiro conquistou 26 títulos e marcou 295 golos pelos leões, sendo ainda o futsalista com mais encontros (604) disputados na história do emblema verde e branco.





"Sou muito grato por tudo o que os sportinguistas fizeram por mim. Ganhei uma família aqui", afirmou Deo na hora da despedida.O Sporting Clube de Portugal informa que chegou ao fim a ligação contratual que mantinha com o jogador da equipa de futsal Deo.Foram 16 anos de uma união que permanecerá para sempre como uma das páginas mais belas da história do nosso Clube.Com a camisola do Sporting CP, Deo conquistou 26 títulos, realizou 604 jogos e marcou 295 golos, tornando-se, desta forma, o futsalista com mais jogos disputados pelo Clube.Quanto a conquistas, venceu oito Campeonatos Nacionais, seis Taças de Portugal, uma Taça da Liga, sete Supertaças, três Taças de Honra da AF Lisboa e uma UEFA Futsal Champions League, naquele que foi o ponto mais alto desta relação de sucesso: "Sou muito grato por tudo o que os Sportinguistas fizeram por mim. Eu ganhei uma família aqui".Ao Deo, o Sporting Clube de Portugal deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais e agradece todo o profissionalismo e empenho que sempre demonstrou ao serviço do Clube.