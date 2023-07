Sporting anuncia reforço que vai ser... emprestado: «Já houve vários casos, como o Erick e o Wesley»

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Rúben Teixeira para reforçar a equipa de futsal. O ala, de 19 chega da ADCR Caxinas - onde fez 6 golos em 27 jogos na época passada - e vai rumar ao Leões de Porto Salvo, onde jogará emprestado na próxima temporada."Vou poder jogar no escalão principal, numa das melhores ligas do mundo, e já houve vários casos aqui no Sporting, como o Erick e, agora, o Wesley, de jogadores que cresceram muito e voltaram", assumiu aos meios oficiais dos leões sublinhando estar "muito feliz" por assinar pelo Sporting. "Representar a melhor equipa de Portugal e do mundo... estou ansioso por poder trabalhar com os melhores jogadores e o melhor treinador do mundo", atirou."Sou um jogador que gosta muito de ir no um contra um, remato bem com os dois pés, tenho remate fácil e sou muito combativo", resumiu o ala que já representou todos os escalões das seleções nacionais, dos sub-17 até à A, onde fez a sua estreia este ano. "Nunca pensei chegar tão cedo ao sonho da seleção A. É um orgulho imenso poder, neste caso recentemente, partilhar a seleção A com jogadores que há cinco ou seis anos via na televisão e sonhava, um dia, chegar a este patamar".