Sporting anuncia saída do treinador da equipa feminina de futsal

Márcio Marcelino não será o treinador da equipa feminina de futsal do Sporting na próxima época. O clube de Alvalade comunicou, esta quinta-feira, a saída do técnico de 43 anos."O Sporting Clube de Portugal informa que chegou ao fim a ligação com o treinador Márcio Marcelino, que liderou a equipa principal feminina de futsal em 2021/2022 e 2022/2023.Após 62 jogos no comando das Leoas ao longo das últimas duas temporadas, o Sporting CP agradece a Márcio Marcelino por toda a Dedicação nesta sua segunda etapa de Leão ao peito - em 2015/2016 já tinha sido treinador-adjunto na mesma equipa - e a quem deseja ainda as maiores felicidades pessoais e profissionais no futuro", pode ler-se na nota publicada no site do Sporting.