Sporting arranca com ambição

A equipa de futsal do Sporting, tricampeã nacional, arrancou ontem para a nova época com os habituais exames médicos e a ambição de sempre. “Todos os anos é a mesma coisa, porque o ADN do Sporting é ganhar todos os títulos que vamos disputar, estarmos em todas as decisões e fazer uma temporada muito melhor do que a do ano passado, que foi boa”, salientou o fixo Tomás Paçó. O pivô Zicky ajuda na integração dos reforços. “ Certamente estão aqui para ajudar e para fazer o Sporting crescer ainda mais e lutarmos pelos nossos objectivos principais”, assinalou.