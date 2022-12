Sporting arranca empate dramático com o Caxinas e Benfica reforça liderança

O Caxinas travou este sábado o Sporting com um empate (2-2) na 9.ª jornada da fase regular da Liga Placard. O resultado deixa equipa de Nuno Dias, bicampeã nacional, mais longe do líder Benfica, que hoje triunfou na visita ao Fundão (3-2) e tem agora mais três pontos do que o rival.

Agora no 2.º lugar, com os mesmos pontos 20 pontos do Sporting, está o Sp. Braga, que também hoje venceu pela margem mínima (2-1) no pavilhão dos Leões de Porto Salvo.





No jogo de Vila do Conde, o Caxinas chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com ambos os golos marcados dentro do último minuto por Felipe Leite e Sévio Marcelo. Na 2.ª parte o Sporting carregou, arriscou no 5x4 e conseguiu reduzir por Cavinato (39'). A 25 segundos do fim, Esteban Guerrero colocou o marcador em 2-2 e os leões viram o guarda-redes dos locais, Tiago Sacramento, evitar o 2-3 no último segundo!