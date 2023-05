Sporting arranca playoff com goleada

Poucos dias depois da derrota na final da Liga dos Campeões, o Sporting voltou ao plano interno e a vencer. Diante do Caxinas, na primeira partida da série dos quartos-de-final do playoff, os leões ganharam fora de casa por 9-2 e ficaram, desta forma, a apenas uma triunfo do apuramento para as 'meias'.A vitória leonina foi logo construída na primeira parte, com quatro dos nove golos a saírem neste primeiro tempo: Alex Merlim bisou (7' e 17'), ao passo que Zicky Té (9') e Pauleta (11') marcaram um golo cada. Na segunda parte, o Caxinas deu um ar da sua graça, com golos de Rúben Teixeira (21') e Gustavo Rodrigues (26'), mas o leão também estava de mira afinada e marcou por mais cinco vezes. Pauleta bisou (33'), com Hugo Neves (22', Diogo Santos (23'), Gustavo Rodrigues (25' p.b.) e Duarte Correia (28') a fecharem as contas.A segunda partida desta série está marcada para sexta-feira, no Pavilhão João Rocha.