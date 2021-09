Sporting arranca Taça Vila Cascais com vitória sobre o Sporting Paris

No primeiro jogo da Taça Vila Cascais - prova do qual Record é jornal oficial -, o Sporting bateu o Sporting Paris por 4-2.





Um autogolo de Bruno Barbosa (14') adiantou os leões no marcador, com Caio Ruiz (18') e Hugo Neves (35' e 40') a apontarem os restantes golos da equipa orientada por Nuno Dias. Ayoub Saadaqui (27') marcou para os parisienses, que beneficiaram ainda de um autoglo de Caio Ruiz já perto do fim do jogo (40').Recorde-se que, ainda este sábado, Benfica e Quinta dos Lombos têm encontro marcado (13h30).