Sporting 'atropela' Fundão no regresso às vitórias

O Sporting recebeu e venceu o Fundão, em jogo da 10ª jornada do campeonato de futsal, neste que foi o regresso dos leões às vitórias. A equipa de Nuno Dias triunfos por expressivos 9-0 no Pavilhão João Rocha, depois de um empate no reduto do Caxinas na ronda transata.Miguel Ângelo, Sokolov (2), Diego Cavinato (3), Esteban Guerrero, Tomás Paçó e Pany Varela fizeram os golos dos campeões nacionais.O Sporting figura no 3º lugar da liga de futsal, com 23 pontos em 10 rondas.