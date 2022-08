Sporting-Barcelona, 6-3: Vendaval leonino

Uma primeira parte de sonho esteve na origem da volumosa vitória (6-3) do Sporting diante do Barcelona, no jogo de abertura do Record International Masters Futsal.

Grande eficácia ofensiva, alguma infelicidade do guarda-redes Miquel Feixas e, do outro lado, um desempenho soberbo de Guitta, foram os ingredientes que se traduziram no desnível no marcador registado ao intervalo.

O Barcelona até entrou melhor, mas foi o Sporting a abrir o marcador, num passe de Guitta bem aproveitado por Cavinato. O 2-0 não tardou e o vendaval leonino haveria de prosseguir, com golos para todos os gostos. Um regalo para a vista, que incluiu lances bem desenhados.

O Barcelona ainda reduziu antes do intervalo, e esteve melhor no segundo tempo, mas era tarde para mudar o rumo do jogo, perante um Sporting com menos tempo de treino, acusando os leões natural quebra física à medida que o relógio avançava.