Sporting bate Candoso e chega à nona vitória seguida

O Sporting recebeu e venceu esta quarta-feira o Candoso em jogo a contar para a 23ª jornada do campeonato nacional. Os leões estiveram a perder por duas ocasiões, por 0-1 (autogolo de Cavinato) e 1-2 (Paulinho Roxo), mas souberam consumar o triunfo para números mais robustos já perto do final da partida, acabando o marcador com um 6-3.





Cavinato destacou-se com um bis pelos leões, aos 18 e 21 minutos. João Matos (38'), Rocha (39') e Pany Varela (40') fecharam a contagem. Erick abriu a contagem para o Sporting e João Miguel fechou-a para o Candoso.Assim, a formação de Nuno Dias chegou à nona vitória consecutiva em todas as competições. O Sporting é primeiro classificado, com 65 pontos em 23 rondas disputadas. O Benfica é segundo, com menos um encontro (disputa-o hoje diante do Portimonense) e 62 pontos averbados.