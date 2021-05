Sporting bate Leões de Porto Salvo e garante final do playoff da Liga Placard

O Sporting bateu este sábado os Leões de Porto Salvo, por 5-1, em jogo da segunda mão da meia-final do playoff da Liga Placard de futsal e garantiu, assim, a presença na final da prova. Cavinato (15 e 23'), Taynan (21 e 34') e Alex Merlim (35') marcaram os golos da formação orientada por Nuno Dias, com Ré a marcar o único golo da equipa forasteira.





Recorde-se que a formação orientada por Nuno Dias chegava a este encontro com a vantagem trazida no duelo da primeira mão, onde venceu por 4-2.A formação leonina espera agora o resultado do Benfica-Fundão - as águias venceram por 0-3 no jogo da primeira mão - para saber quem será o seu adversário no derradeiro jogo.