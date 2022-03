Sporting bate o Torreense e repõe vantagem de sete pontos para o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting bateu esta quarta-feira o Torreense, por 3-1, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Placard, mantendo assim a vantagem de sete pontos para o Benfica, que hoje venceu na receção ao Modicus em jogo adiantado da ronda 24 do campeonato.

Os leões adiantaram-se no marcador aos 7 minutos, com um golo de Gonçalo Portugal, que viria a fixar o resultado final quando faltavam três minutos para o apito final, numa altura em que Félix já tinha marcado para o Torreense (aos 10') e Cavinato também já tinha recolocado os leões na frente do placard.

Com este resultado, o Sporting segue com seis pontos de vantagem para o Benfica na tabela classificativa.



Entretanto, o Braga/AAUM bateu o Futsal Azeméis, por 3-2, com golos de Tiago Brito (23'), Elisandro (34') e Fábio Cecílio (35').