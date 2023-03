Sporting bate Sp. Braga nos penáltis e avança para as 'meias' da Taça de Portugal de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting garantiu esta quinta-feira a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal ao bater o Sp. Braga, por 5-4 nos penáltis (após 3-3 no tempo regulamentar), prova cuja 'final 8' decorre na Póvoa de Varzim.

Os leões estiveram a perder por 1-3, mas conseguiram igualar o marcador já perto do final do encontro, por Cavinato (38'). Guilherme (15') e Fábio Cecílio (17' e 22') apontaram os tentos arsenalistas, com o primeiro e segundo golos dos leões a ficarem ao encargo de Zicky Té (20') e Merlim (31'). Tudo empatado após o período regulamentar, a eliminatória decidiu-se nos penáltis, onde os leões foram superiores.

Com este resultado, o Sporting avança para a fase seguinte da prova, onde defrontará o Nun'Álvares, que esta tarde levou a melhor sobre o Modicus-Sandim, por uns esclarecedores 4-1.

A outra meia-final será disputada entre Benfica e Ferreira do Zêzere.