Sporting começa com vitória garantida ao cair do pano

O Sporting iniciou da melhor forma a Liga Placard ao bater o Leões de Porto Salvo por 3-2. Todavia, a formação leonina, depois de um início fulgurante, carimbado com dois golos madrugadores, acabou por sofrer até final, apenas chegando ao triunfo no último minuto, com o golo de Cavinato.

Numa partida bem disputada e com nível de jogo apreciável, depois de uma pausa tão prolongada devido à pandemia, os leões de Alvalade entraram dispostos a resolver a partida de imediato, ao fazerem dois golos nos dois primeiros remates, com Cavinato a inaugurar o marcador a passe de Alex Merlim (1’) e num remate cruzado de Cardinal (3’). A equipa visitante procurou reagir, mas sem grande objetividade, acabando por ter a melhor ocasião num livre de 10 metros, a castigar uma sexta falta cometida pelos visitados, que Daniel Machado desperdiçou.

Na segunda parte, os Leões de Porto Salvo entraram bem melhor e reduziram a desvantagem num desvio de Rodrigo Hiroshi a um remate de Ré (25’). Nos minutos finais, Rodrigo Almeida, que nunca deixou de acreditar na possibilidade de pontuar, chegou a colocar a equipa a jogar em 5x4 e colheu frutos dessa audácia ao alcançar a igualdade num remate de André Galvão após um mau alívio da defesa local (38’). No entanto, ainda houve tempo para uma última investida dos comandados de Nuno Dias, que acabaram por chegar à vitória na sequência de um livre em que Cavinato concluiu depois de um passe de Merlim (39’).

Nuno Dias satisfeito

O treinador do Sporting ficou satisfeito, apesar do sofrimento. “As duas equipas estão de parabéns. Entrámos muito bem e o resultado ao intervalo podia ter sido mais dilatado. Não merecíamos ter sofrido tanto para vencer”, afirmou Nuno Dias.

Do outro lado, Rodrigo Almeida, técnico do Leões de Porto Salvo, referiu que o jogo “foi equilibrado, com exceção dos dois primeiros minutos”. “O Sporting acaba por chegar à vitória aproveitando uma indecisão nossa”, concluiu.