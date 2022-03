Sporting confirma contratação de Esteban Guerrero

O Sporting confirmou a contratação de Esteban Guerrero, tal como Record havia adiantado. O ala/pivô, de 27 anos, jogava na Rússia, mais propriamente no KPRF Moscovo, acabando por rescindir o contrato face à situação bélica a envolver o país e a Ucrânia.Na apresentação de leão ao peito, o futsalista espanhol garantiu que "não podia dizer que não ao Sporting". "Quando tive a oportunidade de sair da Rússia, tive propostas de Espanha, mas surgiu o Sporting e não tive nenhuma dúvida. É um clube que está a fazer as coisas muito bem, não só agora, mas já há algum tempo e esse trabalho está a dar os seus frutos. É uma equipa onde queria jogar e não podia dizer que não", reiterou em declarações ao site dos verde e brancos.Esteban acredita que o Sporting é o clube ideal para progredir enquanto jogador. "Quero melhorar e crescer, tenho 27 anos ainda, por isso é uma grande oportunidade. Ele ligou-me, disse que me queria e tudo se tornou mais fácil. Falo muito com ele, já fiz dois treinos e estou a gostar muito dos movimentos e do trabalho que está a ser feito", disse, reportando ao técnico Nuno Dias.