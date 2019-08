Sporting conquista primeiro troféu da época

Já com a Supertaça de dia 30 no pensamento, o Sporting conquistou o primeiro título da temporada, mesmo que estejamos a falar de um torneio de preparação. A Taça Vila de Cascais acabou com os leões a erguerem o troféu, na sequência de nova goleada, desta feita diante do Belenenses (8-2). A equipa orientada por Nuno Dias já havia mostrado pontaria afinada frente ao Quinta dos Lombos (12-1) e no encontro decisivo voltou a ser rápida a abrir o livro.

Com apenas um minuto no relógio, os vice-campeões nacionais saltaram para a vantagem por intermédio de Merlim, sendo que Cavinato e Taynan deixaram a formação leonina mais descansada. Juninho ainda reduziu de penálti antes do intervalo, mas a segunda parte não deixou grande margem para dúvidas sobre quem ia vencer o encontro... e o torneio.

Cavinato marcou o seu segundo, Cardinal teve tempo para bisar, enquanto Deo e Rocha também se juntaram à lista de artilheiros. No lado do Belenenses, orientado por Alípio Matos, Semedo lutou para deixar o marcador mais ‘apertado’, ao fazer o gosto ao pé. Contas feitas, ficou garantido esse primeiro troféu da temporada do Sporting, com a Supertaça frente ao Benfica no horizonte.

Passeio não chegou

Quem corrigiu o resultado do primeiro jogo foi o Benfica, que havia empatado (2-2) com o Belenenses. Os encarnados, campeões nacionais na época passada, golearam o Quinta dos Lombos (6-1), mas já não tinham hipóteses de conquistar a competição. Ainda assim, as águias não quiseram deixar os créditos em mãos alheias e chegaram a estar a vencer por claros 6-0, com Tiago Brito a bisar, enquanto Fernandinho, Célio Coque, Robinho e Chaguinha também mostraram faro de golo.

Já o Quinta dos Lombos só foi capaz de reduzir a desvantagem perto do final do encontro, com Gonçalo Sobral a assinar o golo de honra da equipa anfitriã.