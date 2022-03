Sporting vai contratar internacional espanhol ao KPRF Moscovo

O Sporting irá garantir a contratação de Esteban Cejudo, jogador que atuava no KPRF Moscovo, da Rússia. A informação foi dada pelo espanhol Gustavo Muñana, especialista em futsal, na rede social Twitter.O ala/pivot, de 27 anos, abandona assim o futsal russo ao abrigo do acordo entre a FIFA e a UEFA, que permite aos jogadores estrangeiros a aturem na Rússia e Ucrânia suspenderem unilateralmente os seus contratos e ligarem-se a um novo clube até 7 de abril.Eleito na temporada passada o 8.º melhor jogador do mundo ao serviço dos espanhóis do Levante, o jogador mudou-se no último verão para o clube de Moscovo, por quem anotou 11 golos em 16 jogos.Recorde-se que Esteban Cejudo já defrontou alguns dos seus futuros colegas no Sporting, aquando dos jogos de preparação entre Portugal e Espanha no ano passado. Foi um dos autores dos golos da La Roja no triunfo por 6-0 sobre a equipa das quinas.O internacional espanhol conta ainda com passagens por Barcelona B, Peñíscola RehabMedic e Fútbol Emotion Zaragoza.