Sporting defende o título na Taça da Liga

A final-8 da Taça da Liga de futsal arranca hoje no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, com os clubes que terminaram a primeira volta da fase regular da Liga Placard nos oito primeiros lugares. Fundão e Futsal Azeméis dão o pontapé de saída na 7ª edição da prova. Amanhã entra em ação o Sporting, que conquistou o troféu na época passada, para defrontar o Quinta dos Lombos, antes do jogo de cartaz dos ‘quartos’, entre Sp. Braga e Benfica. O mesmo palco vai também acolher as decisões da Taça da Liga feminina, que começa no sábado, com os encontros Benfica-Novasemente e Nun’Álvares-Sporting.