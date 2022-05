Sporting defende o troféu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting venceu as últimas três edições da Taça de Portugal e inicia hoje, frente ao Candoso, a defesa do troféu. O treinador leonino, Nuno Dias, indica o caminho que é preciso percorrer. "Sabemos que para vencer esta competição temos de ultrapassar várias etapas e o nosso foco, agora, é na primeira final, com o Candoso. Estão moralizados por terem conseguido a permanência [na Liga] na última jornada e vão jogar sem grandes responsabilidades, pois atingiram o seu objetivo", sublinhou.

Do lado do Benfica, o favorito a roubar a taça ao Sporting, Pulpis diz que “vai ser um jogo muito difícil” diante do Caxinas, mas o técnico encarnado garante: "Temos aqui uma oportunidade de conseguir o primeiro título da época, queremos muito, precisamos dele e merecemos."