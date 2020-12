Sporting derrota Caxinas e isola-se provisoriamente no topo

O Sporting isolou-se provisoriamente no topo da tabela da Liga Placard, ao derrotar de forma clara o Caxinas, fora de casa, por 5-2, numa partida da jornada 14 da prova. Os leões chegam aos 40 pontos, mais 3 do que o Benfica, que apenas joga na quinta-feira diante do Fundão.





O conjunto da casa até entrou a vencer, mercê do golo de Carlos Monteiro aos 8', mas o leão conseguiria a reviravolta e ao intervalo já vencia por 3-1, com golos de Diego Cavinato (10' e 15') e Alex Merlin (12'). No segundo tempo, Monteiro ainda recolocou o Caxinas no marcador, mas mais dois golos de Alex Merlim, aos 32' e 35', sentenciaram a questão a favor da turma de Nuno Dias.