Sporting derrota Leões de Porto Salvo no prolongamento e garante final do playoff da Liga Placard

O Sporting apurou-se esta sexta-feira para a final do playoff da Liga Placard, ao derrotar em casa o Leões de Porto Salvo por 3-2, após prolongamento. A turma leonina avança com duas vitórias, depois de na semana passada ter ganho fora de portas por 3-1.Esta noite, no Pavilhão João Rocha, os leões ganharam com golos de Anton Sokolov (11') Miguel Ângelo (25') e Wesley Reinaldo (45' p.b.), este último já no período de prolongamento. Do lado contrário, Ré (15') e Bruno Pinto (26' pen.) marcaram para a formação de Porto Salvo.Já apurado para a final, o Sporting espera agora a definição do adversário da decisão, que sairá da série entre Benfica e Sp. Braga, que por agora está favorável aos minhotos, depois da vitória por 3-1 na semana passada.