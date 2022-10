Sporting e Benfica antecipam jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Devido aos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendados para os dias 25 e 26, Sporting e Benfica anteciparam os confrontos da 4ª jornada. Após o empate no dérbi, os leões enfrentam hoje o Futsal Azeméis e Diogo Santos, que se estreou no duelo da Luz, garante que a equipa "está bem", apesar da sobrecarga de jogos. "Só tivemos dois dias de preparação, mas estamos a trabalhar para conseguir os três pontos", vincou o ala de 19 anos aos canais do Sporting. Já o Benfica recebe o Candoso e Gonçalo Sobral perspetiva um "jogo difícil". "Temos de aproveitar a lentidão deles nas transições defensivas e outros erros que cometam", afirmou o fixo de 26 anos à BTV.