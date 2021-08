Sporting e Benfica conhecem adversários na fase principal da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting vai disputar o grupo 2 da fase principal da Liga dos Campeões de futsal na Eslovénia, com Dobovec, Atyrau e Asnières, com o Benfica na Eslováquia com Sinara, Halle-Gooik e Lucenec, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Os leões, campeões nacionais e europeus em título, terão pela frente oposição eslovena, o Dobovec, anfitrião, mas também cazaque (Atyrau) e francesa (Asnières), numa fase em que avançam os três primeiros.

Por seu lado, as águias, vice-campeãs nacionais, defrontam os russos do Sinra Ekaterinburg, os belgas do Halle-Gooik e os eslovacos do Lucenec, anfitriões do grupo 1.

Os jogos da ronda principal serão disputados entre 26 e 31 de outubro.