Sporting e Benfica disputam torneio de pré-época na Suíça

Sporting e Benfica irão participar num torneio de pré-época de futsal, na Suíça. O Futsal Minerva organiza a prova que terá lugar em Berna, entre 19 a 21 de agosto.Os eternos rivais não se irão defrontar entre si mas, sim, disputar jogos com os anfitriões e com os franceses do Mouvaux Lille Métropole.Dia 20Sporting-Mouvaux Lille MétropoleBenfica-Futsal MinervaDia 21Mouvaux Lille Métropole-BenficaFutsal Minerva-Sporting