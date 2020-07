Sporting e Benfica indicados para a Liga dos Campeões

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira ter indicado o Sporting e o Benfica enquanto participantes na Champions de futsal masculino.





Depois do cancelamento das competições sob a sua alçada, devido à pandemia de covid-19, a par do futebol feminino também no futsal masculino foram indicadas as formações que seguiam nos primeiros lugares ao fim de 20 jornadas da fase regular, no caso os leões, líderes, e águias, segundos classificados.Os verdes e brancos são ainda os campeões em títulos da Liga dos Campeões de futsal, uma vez que a 'final four' do torneio 2019/20, para a qual não se qualificaram, foi adiada para outubro, devido à pandemia de covid-19.