Sporting e Benfica jogam hoje

Devido à presença na Final Four da Liga dos Campeões, que decorrerá de 29 de abril a 1 de Maio, na Letónia, Sporting e Benfica anteciparam para hoje os jogos com o Torreense e Modicus, respetivamente, da 24ª jornada da Liga Placard. Líderes do campeonato, os leões querem seguir invictos. “A classificação do Torreense não diz nada. Tem óptimos jogadores, alguns brasileiros que conheço bem e fizeram um grande jogo diante do Benfica. Mas vamos para vencer”, vincou Caio Ruiz, recentemente chamado à selecção brasileira. No Benfica, o objetivo é igual. “A prioridade é dar sequência ao ciclo de vitórias em casa”, assumiu Rômulo, “cada vez mais em forma” para ajudar a equipa “nesta fase intensa, com muitos jogos”.