Sporting e Benfica vencem e mantêm diferença pontual na tabela

Sporting e Benfica venceram esta quarta-feira os seus respetivos jogos na Liga Placard, mantendo assim a distância de sete pontos que separa as duas equipas na tabela.

Os leões, que lideram atualmente a classificação com 51 pontos, bateram hoje o Leões de Porto Salvo, por 4-2, num encontro em que Merlim bisou (26' e 37'). Contudo, foi Cardinal quem inaugurou o marcador da partida aos 19 minutos, com Cavinato a fazer o 2-0 aos 25 minutos do encontro. Reinaldo e Dura ainda reduziram para o Leões de Porto Salvo e, em apenas dois minutos (35' e 36'), colocaram os leões em sentido, mas Merlim fixou o resultado final no minuto seguinte (37').

Já esta tarde, também pelo mesmo resultado (4-2), o Benfica venceu o duelo com o Quinta dos Lombos, no Pavilhão da Luz. As águias chegaram ao triunfo com golos de Afonso Jesus, Chishkala e Tayebi (2). Enquanto que o Quinta dos Lombos reduziu por Willian e Murilo.