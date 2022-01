E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting está nomeado para melhor clube masculino do Mundo nos prémios do site 'Futsal Planet', tal como Nuno Dias, que concorre à distinção de melhor treinador masculino.Os leões, atuais campeões europeus, podem ser eleitos pela primeira vez, após terem ficado pódio por três ocasiões em edições anteriores. O mesmo número de pódios tem Nuno Dias, técnico de 49 anos que procura o primeiro galardão de melhor do Mundo pelo 'Futsal Planet'.