Sporting em alta rotação na Taça Vila Cascais

A Taça Vila Cascais começou ontem no pavilhão Desportivo dos Lombos, com o campeão europeu (Sporting) e o campeão nacional (Benfica) a afinarem as respetivas máquinas para o que aí vem diante do Belenenses e do Quinta dos Lombos.

Os primeiros a entrar em ação foram os encarnados, que chegaram a ter dois golos de vantagem no marcador graças ao bis de Fernandinho. Só que os azuis reagiram bem e Juninho reduziu, aos 27’, num livre perfeito. Já a arriscar no 5x4, a equipa orientada por Alípio Matos chegou mesmo à igualdade através de Nuças, que era precisamente o guarda-redes avançado.

Após o apito final, e como fator de desempate caso seja necessário no final do torneio, foram batidos penáltis. Marinho, Nuças e Juninho converteram para o Belenenses, enquanto André Coelho, Fernandinho e Miguel Ângelo fizeram o mesmo para o Benfica. Ou seja, tudo empatado (3-3).

Seguiram-se os leões, que não sentiram dificuldades de maior para baterem a equipa da casa. Merlim abriu o ativo logo no primeiro minuto, confirmando-se depois o alargar da vantagem até um confortável 7-1 ao intervalo (Mesquita fez o golo de honra do Quinta dos Lombos).

Na segunda parte, a toada manteve-se e o resultado final fixou-se na dúzia de golos para os campeões europeus. Cardinal, com quatro golos, esteve em destaque, como os reforços Taynan e Pauleta.

Decisões hoje

Hoje decide-se o vencedor do troféu com os jogos Belenenses-Sporting (11h30) e Quinta dos Lombos-Benfica (16h30).