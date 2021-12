Sporting empata e junta-se ao Benfica na final-four da Liga dos Campeões

O Sporting empatou com os russos do Yekaterinburg (1-1) e junta-se assim ao Benfica, que já estava apurado, na final-four da Liga dos Campeões.Face à diferença de golos, a formação de Nuno Dias apenas precisava de uma igualdade após bater o Hovocubo (8-2) e o MNK Olmissum (3-1). Waltinho abriu a contagem para o Sporting (31') e passado um minuto volvido Prudnikov (32') empatou no Pavilhão João Rocha, lançando a dúvida no apuramento até final.Desta forma, os leões irão defender o título europeu em abril do próximo ano numa fase final já carimba também pelos rivais do Benfica no último sábado. Os espanhóis do Barcelona e os russos do Tyumen são as outras equipas que poderão ser adversárias dos portugueses.Esta é a nona-final four da história do Sporting. O emblema leonino já se sagrou campeão da Europa em duas ocasiões.