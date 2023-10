Sporting empata na estreia na Ronda Principal da Liga dos Campeões

O Sporting, finalista das duas últimas edições, empatou esta quarta-feira a dois golos com o HIT Kiev, no arranque do Grupo 1 da ronda principal da Liga dos Campeões de futsal.

Em Omis, na Croácia, os leões foram melhores do que os campeões ucranianos, que, muito eficazes e com um guarda-redes em destaque, conseguiram um ponto frente aos campeões em 2018/19 e 2020/21.

Apesar do domínio, o Sporting sentiu dificuldades para inaugurar o marcador, algo que apenas conseguiu aos 15 minutos, por Zicky, num desvio na área a um remate de Merlim.

Contudo, os ucranianos empataram praticamente de seguida, ainda no mesmo minuto, por Abakshyn, resultado com que se chegou ao intervalo.

João Matos coloca o Sporting em vantagem, aos 27', após um erro clamoroso do guarda-redes Shukov, que colocou a bola nos pés do capitão leonino.

No entanto, o guarda-redes ucraniano acabou por ser a figura do encontro, ao evitar por diversas vezes o golo ao Sporting, com Abakshyn a bisar aos 36' e a garantir o empate ao HIT Kiev.

Num grupo em que os três primeiros passam à ronda de elite, ainda hoje os anfitriões do MNK Olimissum jogam com os cazaques do Ayat, no segundo encontro da ronda inaugural.