Sporting empresta Dani e Wesley Reinaldo mais uma época

O ala português Daniel Machado (Dani) e o fixo brasileiro Wesley Reinaldo vão continuar ao serviço do Leões Porto Salvo por empréstimo do Sporting em 2020/21, à imagem do que já acontecia na presente época que entretanto terminou.





"Os dois jovens pertencentes aos quadros do Sporting vão, desta forma, continuar o seu período de evolução na Liga Placard", justificam os leões em comunicado.