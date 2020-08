Sporting empresta Hugo Neves à Quinta dos Lombos

O Sporting anunciou esta terça-feira o empréstimo do futsalista Hugo Neves à Quinta dos Lombos na temporada 2020/2021.





"O Sporting Clube de Portugal informa que chegou a acordo com o CRC Quinta dos Lombos para a cedência por empréstimo do futsalista Hugo Neves para a temporada 2020/2021. No Sporting CP desde 2011, o jovem atleta de 20 anos vai, desta forma, continuar o seu período de evolução na Liga Placard, o mais alto escalão do futsal português", pode ler-se no site do clube verde e branco.