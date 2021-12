Sporting entra a ganhar na Ronda de Elite da Champions

O Sporting derrotou esta quinta-feira MNK Olmissum, por 3-1, na 1.ª jornada do Grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, realizada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.A equipa de Nuno Dias, campeã em título, dominou o jogo e chegou ao intervalo a ganhar por 1-0, com golo de Merlim, aos 9 minutos. Cavinato ampliou no arranque da 2.ª parte e pouco depois Merlim bisou. Nikola Pavic, aos 39’, reduziu para a formação croata.No outro jogo do Grupo B, também realizado hoje, os russos do Yekaterinburgo golearam (5-1) os holandeses do Hovocubo.O Sporting volta a entrar em acção na sexta-feira, às 18 horas, frente ao Hovocubo. O duelo dos leões com o Yekaterinburgo está marcado para domingo, às 19 horas. Recorde-se que só o 1º classificado do grupo avança para a final-four da Champions.