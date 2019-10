Sporting goleia na Liga dos Campeões de futsal

O Sporting entrou com o pé direito na defesa do título de campeão europeu de futsal ao golear o Mostar, da Bósnia-Herzegovina, por 5-0, na primeira jornada do grupo 1 da fase de qualificação para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões.Na Eslovénia, os leões abriram o marcador aos 13 minutos, por Pauleta, com Alex a ampliar aos 16'. Os leões começaram a segunda parte em bom plano, com Cavinato a fazer o terceiro aos 21'. Pany Varela, aos 25', e Cardinal, aos 32', fecharam as contas.A equipa orientada por Nuno Dias volta a jogar já esta quinta-feira frente aos sérvios do Ekonomac.