Sporting entra no novo ano com goleada por números pouco vistos

Até pode ter começado um novo ano, mas o Sporting... continua o mesmo. Depois de terminar 2020 a conquistar a Taça de Portugal, a equipa comandada por Nuno Dias recebeu o Eléctrico no Pavilhão João Rocha e tornou fácil uma partida que se perspetivava bastante complicada, isto porque do outro lado estava o terceiro classificado da Liga Placard. Os verdes e brancos saíram com uma goleada impressionante (15-1) e fecham a primeira volta como líder isolado devido ao empate do Benfica.

Os leões começaram sem pivô, mas, ainda no primeiro minuto da partida, Zicky entrou e foi o jovem português quem, aos 2’, abriu o marcador. A partir deste momento, o jogo foi um autêntico pesadelo para os alentejanos. Aos 5’, Cardinal fez o segundo e, aos 8’, uma infelicidade de Miguel Pegacha ditou o 3-0. A vantagem já era grande, mas o leão estava faminto. Rocha e João Matos dilataram para 5-0 e... ainda estávamos nos 11 minutos.

Para conseguir mais jogo, a formação de Kitó apostou no cinco para quatro, mas não teve sucesso... antes pelo contrário, isto porque Zicky e Pauleta aumentaram a contagem para 7-0 ainda antes do intervalo.

Se a primeira parte foi para esquecer para o Eléctrico, a segunda ainda foi pior porque o ‘rolo do compressor’ dos verdes e brancos só parou ao 15º golo. Cardinal fez o 8-0 logo no segundo minuto e, não satisfeito, o pivô internacional português apontou mais três golos, somando cinco no total. Cavinato também fez o gosto ao pé, tal como Pany Varela, João Matos, que bisou, e Diogo Santos, que fez o primeiro golo pela equipa principal dos verdes e brancos.

O melhor que o Eléctrico conseguiu fazer foi marcar um golo de honra, com o capitão Rodriguinho a dar um pequeno momento de alegria à formação de Ponte de Sor.