Sporting escapa a castigo por cânticos discriminatórios dos adeptos

O Conselho de Disciplina (CD) absolveu o Sporting num processo disciplinar em que o clube de Alvalade respondia pelo comportamento discriminatório dos seus adeptos numa partida de futsal. Os leões arriscavam um castigo que ia de 2 a 5 jogos à porta fechada.

Os factos remontam a 19 de outubro, quando a equipa de Alvalade recebeu o Leões de Porto Salvo, em jogo de campeonato. Segundo o que se pode ler no acórdão divulgado esta sexta-feira, "a 3.39 minutos do final da primeira parte, os adeptos afetos ao Sporting (...) entoaram em coro as seguintes palavras dirigidas ao jogador Euclides Vaz Gomes, conhecido no mundo" do Desporto como Bebé: 'O Bebé é panel****'".

Tal cântico foi visto como um comportamento discriminatório e, aos olhos dos regulamentos, é idêntico a casos de racismo. No entanto, o Sporting não foi punido porque não foi possível afirmar que tenha "tolerado, consentido ou promovido" tal comportamento, condição essencial para que se possa aplicar o artigo 62 do Regulamento Disciplinar da FPF. Tudo porque o emblema leonino conseguiu demonstrar que apenas teve conhecimento de tais cânticos ao intervalo e que estes não voltaram a repetir-se.

Ainda assim, o Sporting acabou por ser punido com uma multa de 1.530 euros, pelo comportamento incorreto do público, onde se incluíram também outros insultos a Bebé e ao presidente Frederico Varandas.