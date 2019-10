Sporting escorrega em casa no campeonato de futsal

Pela segunda jornada seguida, o Sporting perdeu pontos no campeonato de futsal. Depois da derrota com o Benfica na semana passada, os leões empataram esta sexta-feira em casa, diante da Quinta dos Lombos (5-5), num encontro da 5.ª ronda da prova.No Pavilhão João Rocha, a formação orientada por Nuno Dias chegou mesmo a estar a perder por 2-5 à entrada para os cinco minutos finais mas conseguiu evitar pelo menos o desaire, com três tentos quase seguidos. Cardinal, com dois golos, destacou-se entre os verde e brancos, com Manuel Mesquita a bisar para os visitantes.Desta forma, o Sporting ocupa o segundo lugar, com 10 pontos, os mesmos do adversário de hoje. O Benfica lidera com mais três.